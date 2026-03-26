Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показали на рендерах

Авторитетные инсайдеры опубликовали качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, который будет выполнен в форм-факторе «книжка». Предполагается, что в похожем дизайне будет выпущен складной iPhone. Из уже выпущенных смартфонов в подобном форм-факторе можно вспомнить Google Pixel Fold и OPPO Find N2.

Что касается Galaxy Z Fold 8 Wide, то ему приписывают наличие 5,4-дюймового внешнего дисплея, 7,6-дюймового внутреннего экрана, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также толщины корпуса в разложенном состоянии всего 4,9 мм.