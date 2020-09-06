Samsung Galaxy Z Fold Lite получит 7,2-дюймовый экран

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о доступной версии смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Fold. Предполагается, что аппарат будет называться Galaxy Z Fold Lite или Galaxy Z Fold 2 Lite. Ему прочат панель 7,2-дюймовую панель AMOLED FHD+ с покрытием Ultra Thin Glass, дополнительный экран для отображения уведомлений, фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9825 с графикой ARM Mali-G76 MP12, нейровычислительным модулем NPU и модемом LTE-Advanced Pro Cat.20, 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.