Samsung Galaxy Z Fold нового поколения получит стилус в корпусе

Исходя из этого есть сразу два недостатка — первый заключается в том, что если пользователь нажимает на экран пальцем, то он чувствует силу нажатия, может поберечь экран и не нажимать так сильно, либо же просто пользоваться устройством аккуратно. Когда речь заходит о стилусе, то здесь всё совсем иначе — пользователь получает пластиковый гаджет, которым он может слишком сильно надавить на дисплей, который сам по себе крайне мягкий и не пригоден для подобного рода эксплуатации. Более того, нужно понимать, что стилус в корпусе смартфона занимает очень много места, тогда как это же пространство можно было бы занять просто батареей, например. Всё это делает новое решение со стилусом слегка спорным, особенно если учитывать топовый сегмент.