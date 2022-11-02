Samsung Galaxy Z Fold нового поколения получит стилус в корпусе

Компания Samsung какое-то время назад сделала своей основной фишкой линейки Note поддержку стилуса, который позволяет делать заметки, быстро обрабатывать какие-то данные, работать с рукописным вводом и не только. Устройство быстро завоевало корпоративный сектор, но сейчас гаджет просто перестал существовать — компания уже давно отказалась от линейки Note в пользу просто увеличенного флагмана. Но стилус, который пользуется огромной популярностью, перекочевал на другие гаджеты и в будущем с ним можно будет работать даже на складных смартфонах. Работает это очень просто — пользователь приобретает Galaxy Z Fold, после чего достает стилус прямо из корпуса гаджета и делает заметки, а потом устанавливает этот же стилус в корпус.

Исходя из этого есть сразу два недостатка — первый заключается в том, что если пользователь нажимает на экран пальцем, то он чувствует силу нажатия, может поберечь экран и не нажимать так сильно, либо же просто пользоваться устройством аккуратно. Когда речь заходит о стилусе, то здесь всё совсем иначе — пользователь получает пластиковый гаджет, которым он может слишком сильно надавить на дисплей, который сам по себе крайне мягкий и не пригоден для подобного рода эксплуатации. Более того, нужно понимать, что стилус в корпусе смартфона занимает очень много места, тогда как это же пространство можно было бы занять просто батареей, например. Всё это делает новое решение со стилусом слегка спорным, особенно если учитывать топовый сегмент.
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