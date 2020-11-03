Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing оценен в $3150

Не так давно компания Samsung выпустила стильную версию смартфона Galaxy Z Fold2, дизайн которой был разработан совместном с модным домом Thom Browne. Сегодня стало известно, что популярный складной смартфон получит еще одно лимитированное издание – Aston Martin Racing. Всего будет выпущено лишь 777 экземпляров по цене в 3150 долларов. Продажи начнутся уже 11 ноября. Отметим комплект поставки с кожаным чехлом, смарт-часами Galaxy Watch 3, хрустальной картой с персональным номером, футболку и кепку с символикой BSEM Asia Sonic Racing. Дизайн самого смартфона не отличается от стандартной модели.