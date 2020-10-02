Samsung Galaxy Z Fold2 испытали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось новое видео, которое посвящено складному смартфону Galaxy Z Fold 2. Судя по видеоролику, внешний дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus по-прежнему отлично сопротивляется царапинам, а вот внутренний дисплей все так же можно поцарапать ногтем. Что до петель шарнирного механизма, то теперь онт не собирают много пыли, что, конечно, положительно скажется на долговечности механизма. В целом, аппарат оказался весьма прочным по меркам складных смартфонов. Напомним, что в нашей стране Galaxy Z Fold2 уже неделю доступен для покупки по цене в 179 990 рублей.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold2
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Российский Realme 6s получил поддержку NFC

Компания Realme представила в России смартфон Realme 6s, который отличается от европейской версии наличие...
Характеристики Google Pixel 5 утекли в сеть

Профильное издание WinFuture опубликовало подробные характеристики смартфона Google Pixel 5, который буде...
Redmi Note 10 будет стоить 150 долларов?

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 10, который еще не был представлен офиц...
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Codemasters меняет дату выхода Dirt 5...
Codemasters меняет дату выхода Dirt 5Codemasters готовится к запуску Dirt 5. Игра должна появится на консолях текущего поколения и следующего ...
Представлен портативный игровой монитор ...
Представлен портативный игровой монитор Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ROG Strix XG16, которая ориентирована н...
Выбираем чехол для Xiaomi Redmi Note 9...
Выбираем чехол для Xiaomi Redmi Note 9Довольно часто пользователи спрашивают нас о том, как выбрать ...
Vivo S7 официально представлен...
Vivo S7 официально представленВ последнее время все больше разработчиков стали выпускать смартфоны топового или среднего уровня с подде...
Представлены тонкие бизнес-ноутбуки Huaw...
Представлены тонкие бизнес-ноутбуки HuawКомпания Huawei пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями MateBook MateBook B5-420, MateBook B3-510...
Crytek обнародовал системные требования ...
Crytek обнародовал системные требования Скоро состоится официальный запуск игры Crysis Remastered от Crytek. Разработчик опубликовал системные тр...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIA...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIAКомпания NVIDIA объявила о приобретении Arm Limited за 40 миллиардов долларов. ...
Vivo X50 Pro+ показался в интернете...
Vivo X50 Pro+ показался в интернетеНекоторое время назад мы говорили о том, что компания Vivo планирует выпустить свой новый смартфон. Тепер...
Разработчики игры Marvel's Avengers выпу...
Разработчики игры Marvel's Avengers выпуРазработчики из Crystal Dynamics выпустили новый бета-патч 26.1 для ПК-версии Marvel's Avengers. Патч при...
Ищем аксессуары для Xiaomi Mi Watch и Mi...
Ищем аксессуары для Xiaomi Mi Watch и MiУмные часы постепенно набирают популярность, предоставляя пользователю возможность не переживать о различ...
HP анонсирует SSD-накопитель S750 ...
HP анонсирует SSD-накопитель S750 HP вернулась на рынок твердотельных накопителей с новым продуктом. SSD-накопитель S750 будет доступен в о...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит ме...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит меКомпания Huawei приняла решение оснащать устройство более бюджетным чипом от MediaTek. Смартфон Enjoy 20 ...
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor