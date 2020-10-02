Samsung Galaxy Z Fold2 испытали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось новое видео, которое посвящено складному смартфону Galaxy Z Fold 2. Судя по видеоролику, внешний дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus по-прежнему отлично сопротивляется царапинам, а вот внутренний дисплей все так же можно поцарапать ногтем. Что до петель шарнирного механизма, то теперь онт не собирают много пыли, что, конечно, положительно скажется на долговечности механизма. В целом, аппарат оказался весьма прочным по меркам складных смартфонов. Напомним, что в нашей стране Galaxy Z Fold2 уже неделю доступен для покупки по цене в 179 990 рублей.