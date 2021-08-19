Samsung Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition оценен в $3450

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold3 в версии Thom Browne Edition, которая оценена в 3450 долларов. Помимо измененного дизайна самого смартфона, данное издание может похвастаться смарт-часами Galaxy Watch4 LTE, наушниками Galaxy Buds2, пером S Pen Pro, беспроводной зарядкой, чехлом, кабелем и адаптером питания.

Напомним, что смартфон оснащается 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей, частотой обновления 120 Гц и врезанной селфи-камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями по 12 Мп (главный, сверхширик и телефото с 2-кратным зумом), чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 512 флеш-памятью UFS 3.1, АКБ на 4400 мАч, проводной зарядкой мощностью 25 Вт и беспроводной на 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, рамкой и шарниром из усиленного алюминия, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой OneUI.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition
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