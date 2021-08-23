Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 стали бестселлерами

Представленные недавно складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 нельзя назвать дешевыми смартфонами, однако это не помешало им вызвать огромный ажиотаж на стадии предзаказов. По данным источников, за неделю с начала приема предварительных заказов было оформлено полмиллиона заявок. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold2 в свое время собрал всего 80 тысяч предзаказов. Половина всех заказов пришла от молодежи – пользователей в возрасте от 20 до 30 лет. Напомним, что Galaxy Z Flip3 5G оценен в 90 тысяч рублей за версию со 128 ГБ флеш-памяти, а Galaxy Z Fold3 5G – в 160 тысяч рублей.