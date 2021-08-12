Samsung Galaxy Z Fold3 не получил комплектную зарядку

Сегодня стало известно о том, что в комплект поставки представленных вчера смартфонов Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 не войдут зарядные устройства. Единственное исключение будет сделано для Китая – здесь пользователи получат комплектный адаптер питания мощностью 25 Вт.

Напомним, что Fold3 оснастили батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой беспроводной зарядки на 10 Вт, а Flip3 – аккумулятором на 3300 мАч и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. Первый оценен в России в 160 тысяч рублей, а второй – в 90 тысяч рублей.