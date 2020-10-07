Samsung Galaxy Z Fold3 показали на рендерах

Профильное издание Letsgodigital опубликовало подробный рендер складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3, выход которого ожидается во второй половине следующего года. Изображение создано на основе патента, самой интересной частью которого является светодиодный индикатор на внешней части шарнира. Этот дополнительный «экран» предназначен для отображения разных оттенков, сигнализирующих об уведомлениях, сообщения, звонках и пр. По словам источника, Samsung всерьез раздумывает над тем, чтобы оборудовать свои новые складные смартфоны стилусами S Pen. И это довольно логичная мысль, учитывая слухи о закрытии линейки Galaxy Note.