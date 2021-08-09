Samsung Galaxy Z Fold3 поступит в продажу без зарядки в коробке

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 будет представлен на этой неделе, а сегодня мы узнали все подробности о его стоимости и комплекте поставки. Как известно, Samsung любит делать один весьма умный маркетинговый ход — для тех, кто делает предварительный заказ на флагманы производителя, как правило, готовят специальные бонусы в виде дополнительных подарков. Например, иногда могут дарить беспроводные наушники либо же специальный чехол, а теперь были раскрыты подробности преимуществ предварительного заказа на Galaxy Z Fold3. По словам одного весьма известного инсайдера, Samsung будет выпускать специальный подарочный пакет под названием Note Pack с предварительными заказами складного устройства. Этот пакет будет содержать чехол, фирменный стилус S Pen и зарядное устройство на 25 Вт.

Стоит отметить достаточно важную вещь — данный пакет также намекает на то, что Samsung не будет поставлять Galaxy Z Fold3 с блоком питания в коробке, в отличие от своего предшественника Galaxy Z Fold2. Это разочаровывает, учитывая, что Galaxy Z Fold3 стоит достаточно дорого. Согласно утечке с прошлой недели, телефон будет иметь стартовую цену в 1899 евро, при этом блок питания для зарядки своего устройства нужно будет покупать отдельно за дополнительные деньги. С другой стороны, если вы точно решили, что будете покупать флагманский складной смартфон, то лучше, конечно, сразу оформлять предварительный заказ — общая стоимость данных подарков, судя по информации, 90 евро.