Samsung Galaxy Z Fold3 разобрали на детали

После этого автор видео умело снимает различные кабели и кронштейны, чтобы мы могли лучше рассмотреть внутренние компоненты Fold. Кроме того, на устройстве также есть различные винты, которые удерживают вместе различные компоненты, такие как акустическая система, камеры, оперативная память и процессор, что свидетельствует о том, насколько сложна внутренняя структура для складного смартфона с двумя дисплеями. Что касается ремонтопригодности, PBKreviews дал Samsung Galaxy Z Fold3 оценку ремонта всего 2 из 10. Устройство получило такую низкую оценку, поскольку это очень сложный смартфон для разборки и требует очень много времени для демонтажа клея. Интересно, что смартфоны высокого класса от южнокорейского технологического гиганта, такие как серия Galaxy S21, в прошлом тоже получали низкие оценки ремонтопригодности. Поэтому неудивительно, что даже Galaxy Z Fold3 будет сложно отремонтировать, особенно учитывая, что это складной смартфон.