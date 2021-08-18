Samsung Galaxy Z Fold3 разобрали на детали

Недавно компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Z Fold3. И хотя у нас уже есть кадры нового складного смартфона, свежее видео с разборкой предлагает нам более пристально взглянуть на внутренности устройства, а также показывает возможность ремонта устройства. Канал PBKreviews только что опубликовал на YouTube новое видео под названием «обзор разборки Samsung Galaxy Z Fold 3 5G» — как следует из названия, создатель контента разобрал Galaxy Z Fold3 и даже поставил ему оценку, основанную на ремонтопригодности. Стоит сделать акцент на том, что первый шаг включал нагрев задней панели, чтобы ослабить клей, который соединяет заднюю панель с остальной частью устройства.

После этого автор видео умело снимает различные кабели и кронштейны, чтобы мы могли лучше рассмотреть внутренние компоненты Fold. Кроме того, на устройстве также есть различные винты, которые удерживают вместе различные компоненты, такие как акустическая система, камеры, оперативная память и процессор, что свидетельствует о том, насколько сложна внутренняя структура для складного смартфона с двумя дисплеями. Что касается ремонтопригодности, PBKreviews дал Samsung Galaxy Z Fold3 оценку ремонта всего 2 из 10. Устройство получило такую ​​низкую оценку, поскольку это очень сложный смартфон для разборки и требует очень много времени для демонтажа клея. Интересно, что смартфоны высокого класса от южнокорейского технологического гиганта, такие как серия Galaxy S21, в прошлом тоже получали низкие оценки ремонтопригодности. Поэтому неудивительно, что даже Galaxy Z Fold3 будет сложно отремонтировать, особенно учитывая, что это складной смартфон.