Samsung Galaxy Z Fold4 показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о топовом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold4, официальный релиз которого должен состояться во второй половине этого года. Судя по рендерам, нас ждет тыльная камера в стиле Galaxy S22 Ultra и поддержка стилуса.

Сообщается, что смартфон получит 7,56-дюймовый внутренний OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и без складок как в Oppo Find N, 6,19-дюймовый внешний экран, поддержку 45-Вт проводной зарядки и предустановленную операционную систему Android 12.