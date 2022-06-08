Samsung Galaxy Z Fold4 получит 1 ТБ памяти

Предстоящий складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 в последнее время много раз просачивался в публикациях инсайдеров, и сегодня мы получили еще одну интересную порцию информации о нем. Согласно последним слухам, у складного смартфона будет версия с колоссальным объемом памяти в 1 ТБ. Это вдвое больше, чем максимальный объем памяти в Galaxy Z Fold3, и, вероятно, этого хватит даже тем, кто любит хранить цифровой контент на своих устройствах в огромных количествах. Неясно, какую цену Samsung установит для Fold4, но для справки: 512-гигабайтная модель Fold3 стоит 1899 долларов. Если цена Fold4 на 512 ГБ останется той же при запуске, то ожидайте, что модель на 1 ТБ будет стоить не менее 1999 долларов, если не 2049 долларов или даже 2099 долларов.

Объем памяти важен, потому что Fold3 не имеет слота для карт памяти microSD, и его преемник, скорее всего, присоединится к нему в этом направлении — производителю просто невыгодно реализовывать слот под карту памяти, потому что потом никто не будет покупать устройства с большим объёмом памяти. То, что вы получаете, когда покупаете телефон, — это максимум, который у вас когда-либо будет, а это означает, что большая гибкость в предложении большего количества опций — хороший шаг со стороны Samsung. Но, очевидно, что на данный момент это всего лишь слухи, не принимайте это слишком серьезно. Ранее мы слышали, что Fold4 будет легче, чем Fold3, и будет работать на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с батареей ёмкостью 4400 мАч.