Samsung Galaxy Z Fold4 получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold4, официальный релиз которого ожидается в августе этого года. Итак, аппарат получит 7,6-дюймовый гибкий дисплей Super AMOLED с разрешением QXGA+ и частотой обновления 120 Гц, внешний 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 12 с оболочкой One UI 4, 10-Мп селфи-камеру в наружном дисплее, 16-Мп подэкранную камеру в гибком дисплее, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратный оптический зум), батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, стереодинамики, защиту от воды и пыли (степень IP68), перо S Pen, а также поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC.