Samsung Galaxy Z Fold4 получит качественный телевик

Напомним, что его предшественник, Galaxy Z Fold3 5G, характеризуется 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей, частотой обновления 120 Гц и врезанной селфи-камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями по 12 Мп (главный, сверхширик и телефото с 2-кратным зумом), процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1.