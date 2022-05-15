Samsung Galaxy Z Fold4 получит качественный телевик

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold4, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят тройной основной камерой с 50-Мп главным модулем, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп телевиком с трехкратным оптическим зумом. Последний будет даже лучше, чем у топовой модели Galaxy S22 Ultra.

Напомним, что его предшественник, Galaxy Z Fold3 5G, характеризуется 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей, частотой обновления 120 Гц и врезанной селфи-камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями по 12 Мп (главный, сверхширик и телефото с 2-кратным зумом), процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1.
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