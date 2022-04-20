Samsung Galaxy Z Fold4 получит основную камеру на 108 Мп

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 принесет некоторые значительные улучшения камеры. Сегодня стало известно что основная камера складного устройства будет обновлена ​​​​до 108-мегапиксельного сенсора. Естественно, некоторые начали задаваться вопросом, будет ли модуль камеры таким же, как в Galaxy S22 Ultra (датчик 1/2,55 дюйма ISOCELL HM3).

Настройка камеры Z Fold4 будет почти идентична S22U, за исключением 10-мегапиксельного датчика перископа. Это означает, что мы должны ожидать те же 12-мегапиксельные сверхширокоугольные и 12-мегапиксельные 3-кратные телеобъективы, что и флагманский телефон Galaxy S22. Недавние слухи также предсказывают обновление селфи-камеры до 10 Мп с 4-мегапиксельной камеры Z Fold3. Galaxy Z Fold4 будет оснащен еще не анонсированным чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+, более тонким и легким корпусом по сравнению с предшественником.