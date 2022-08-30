Samsung Galaxy Z Fold4 прошел тест на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, главным героем которого стал новенький складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4. Как и в предыдущем поколении, внутренний гибкий экран оказался восприимчивым к ожогам и царапинам, о чем сама Samsung предупреждает пользователей. Однако новинка все же смогла удивить, ведь ей удалось пройти знаменитый тест на изгиб, который порой оказывается не по зубам не только складным, но и обычным смартфонам. Судя по всему, на этот раз инженеры корейского производителя всерьез поработали над прочностью устройства, которое стоит 1800 евро.