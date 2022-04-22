Samsung Galaxy Z Fold4 сохранит ёмкую батарею

Сетевые источники раскрыли новые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold4, который еще не был представлен официально. Утверждается, что, как и её предшественница, новинка получит два элемента питания. Ёмкость первого составит 2002 мАч, а второго – 2268 мАч. Вероятно, корейский производитель заявит общую ёмкость в 4400 мАч. Ровно такая же ёмкость у аккумуляторов в Fold3. При этом. ранее появлялась информация о том, что новое поколения станет тоньше и легче предшественника.

Смартфону также прочат корпус без слота для стилуса, защитное стекло Super UTG для Galaxy Z Fold4 с более прочной поверхностью для стилуса S Pen, улучшенную конструкцию с более прочным шарниром, продвинутую тыльную камеру и флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
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