Samsung Galaxy Z Fold5 не получит защиту от пыли

В сети появились живые фото и новые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold5, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат лишится одного из недостатков своих предшественников. Речь идет о крупной щели между половинками в сложенном состоянии. Добиться этого удалось благодаря использованию капельного шарнира. Обратной стороной этого решения может стать отсутствие защиты от пыли. По данным авторитетного информатора Ice Universe, в Fold5 не будет защиты от пыли в соответствии со степенью IP58. Защитит ли Samsung свой смартфон от пыли другим способом, пока не сообщается. Напомним, что официальная презентация Galaxy Z Fold5 ожидается уже в конце этого месяца.