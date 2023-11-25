Samsung Galaxy Z Fold5 обновили до Android 14

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 6 на базе операционной системы Android 14 для флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold5. До конца года корейский производитель планирует обновить несколько десятков своих устройств. Ранее апдейт получили флагманы Galaxy S23 и Galaxy S22, а также модель среднего уровня Galaxy A54.

Напомним, что Galaxy Fold5 оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, складным 7,6-дюймовым 120-Гц экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, а также защитой от воды (степень IPX8).