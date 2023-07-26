Samsung Galaxy Z Fold5 оценен в 1800 долларов

Компания Samsung представила складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5, который оценен в 1800, 1920 и 2160 долларов за версии с 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, гибким 7,6-дюймовым 120-Гц дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп селфи-камерами, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной оболочкой One UI 5.1.1 на основе ОС Android 13 и защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.