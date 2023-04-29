Samsung Galaxy Z Fold5 показали на качественных рендерах

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) поделился качественными изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, официальная презентация которого ожидается грядущим летом. Судя по рендерам, аппарат будет почти неотличим от предшественника. Он сохранит 6,2-дюймовый внешний дисплей и 7,6-дюймовый гибкий внутренний экран. Размеры устройства в разложенном виде составят 154,9:129,9:6,3 мм, а в сложенном – 154,9:67,1:13,5 мм. Что до технических характеристик, то пока корейский производитель держит их в тайне. Можно предположить, что новинку оснастят топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая используется в большинстве других флагманов.