Samsung Galaxy Z Fold5 уже продается в России

Старт глобальных продаж складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 запланирован только на 11 августа, но в России новинки уже доступны для покупки. Samsung Galaxy Z Fold5 c 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по акции стоит 171 тысячу рублей в комплекте с часами Galaxy Watch 5 Pro. За Samsung Galaxy Z Flip5 c 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной, а также наушниками Samsung Buds 2 Pro в комплекте просят 96 тысяч рублей.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Fold5 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, гибким 7,6-дюймовым 120-Гц дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп селфи-камерами, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной оболочкой One UI 5.1.1 на основе ОС Android 13 и защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.
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