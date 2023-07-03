Samsung Galaxy Z Fold5 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Galaxy Z Fold5, официальный релиз которого ожидается уже в конце этого месяца. Устройство с кодовым наименованием SM-F946B оснащается предустановленной ОС Android 13, 12 ГБ оперативной памяти и топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Аппарат набрал 1845 и 5083 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также получит новый каплевидный шарнир, 7,6-дюймовый гибкий экран с частотой обновления 120 Гц, 6,2-дюймовый внешний дисплей, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, подэкранную фронтальную камеру на 4 Мп и тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп.