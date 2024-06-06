Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 официально протестировали

Да, модели 2023 года появились относительно рано и ожидать полноценной поддержки Wi-Fi 7 на тот момент было бы просто странно, поэтому данное недоразумение было понятно со стороны потребителей, но объяснить эту недоработку в случае с флагманом 2024 года крайне сложно. Забавно, что в лаборатории в рамках тестирования смартфон Galaxy Z Fold6 изучали в закрытом, полуоткрытом и полностью открытом состояниях. Дело в том, что это меняет положение антенн MIMO и без такой проверки узнать точность передачи сигнала невозможно. При этом Samsung Galaxy Z Flip6 оснащён двумя батареями — основная ёмкостью 2790 мАч и дополнительная ёмкостью 1097 мАч должны обеспечить приличное время автономной работы (всего 3887 мАч). Это больше, чем у Z Flip5, но далеко от рекорда.