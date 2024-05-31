Samsung Galaxy Z Fold6 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась глобальная версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6, который еще не был представлен официально. Ранее в том же бенчмарке была замечена американская версия устройства. Самое интересное, что оба варианта основаны на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это подтверждает предыдущие слухи о том, что корейский производитель решил не использовать фирменный процессор Exynos 2400 в новых складных смартфонах. По предварительным данным, официальная презентация Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 состоится 10 июля.