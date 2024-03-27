Samsung Galaxy Z Fold6 получит очень медленную зарядку

Смартфоны Samsung с гибкими складными экранами являются одними из самых медленных в вопросе скорости зарядки во всей индустрии. Но, вероятно, это не изменится с релизом новых флагманов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, поскольку оба были сертифицированы с зарядным устройством мощностью всего в 25 Вт. Для примера, на рынке есть представители среднего класса, у которых мощность зарядки составляет 100 Вт. Свежие же Samsung Galaxy Z Fold6 (SM-F9560) и Galaxy Z Flip6 (SM-F7410) указаны на сайте сертификатора 3C с зарядным устройством EP-TA800, поддерживающим зарядку до 25 Вт. Стоит отметить, что аналогичные характеристики указаны для текущих Galaxy Z Fold5 и Flip5, а также для базового Galaxy S24 (S24+ и S24 Ultra поддерживают зарядку до 45 Вт).

Конечно, только потому, что в списке 3C для обоих складных устройств упоминается зарядное устройство мощностью 25 Вт, ещё не значит, что 25 Вт будет максимальной скоростью зарядки, поддерживаемой этими двумя смартфонами. Однако, учитывая, насколько внимательно Samsung всегда относилась к скорости зарядки, можно предположить с высокой долей вероятности, что компания не будет реализовывать систему быстрой зарядки в складных смартфонах с достаточно тонким корпусом, который при перегреве вполне может не выдержать нагрузки. А так как у Samsung когда-то уже возникали трудности со смартфонами, которые буквально сгорали от высокого напряжения, рисковать повторно производитель явно не станет — это неразумно.