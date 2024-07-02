Samsung Galaxy Z Fold6 получит зарядку мощностью 25 Вт

10 июля (это уже официальная информация, так как производитель анонсировал фирменную презентацию) компания Samsung представит свой новый складной флагман Galaxy Z Fold6, и хотя большинство характеристик и рендеров корпуса уже утекли в сеть, так что многие фанаты уже давно знаю про особенности данного гаджета, информации про мощность зарядки ранее никто не раскрывал, что даже немного странно. Но сегодня китайский вариант складного устройства прошёл сертификацию в 3C (Китайская обязательная сертификация, без которой смартфон в продажу на территории страны не поступит), где указано, что смартфон с кодовым названием SM-W9025 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Это та же скорость зарядки, которую Samsung использует последние четыре года, начиная с Galaxy Z Fold2 (был представлен в 2020 году). Соответственно, производитель вновь отказался повышать мощность зарядки, что немного странно, ведь у конкурентов быстрая зарядка давно есть и работает просто прекрасно. Инсайдеры считают, что причина в стране Samsung из-за давнишней истории про смартфоны, которые в процессе зарядки перегревались и начинали гореть. Так что производитель очень аккуратно подходит к мощности зарядки, потому что не хочет повторить ситуацию, когда гаджет в тонком корпусе вздувается на розетке. Это можно понять, так как тогда компания Samsung пережила массу негативных отзывов и ударов по репутации. Но можно было бы сделать хотя бы 45 Вт — это всё ещё низкая мощность.