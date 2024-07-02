Samsung Galaxy Z Fold6 получит зарядку мощностью 25 Вт

Это та же скорость зарядки, которую Samsung использует последние четыре года, начиная с Galaxy Z Fold2 (был представлен в 2020 году). Соответственно, производитель вновь отказался повышать мощность зарядки, что немного странно, ведь у конкурентов быстрая зарядка давно есть и работает просто прекрасно. Инсайдеры считают, что причина в стране Samsung из-за давнишней истории про смартфоны, которые в процессе зарядки перегревались и начинали гореть. Так что производитель очень аккуратно подходит к мощности зарядки, потому что не хочет повторить ситуацию, когда гаджет в тонком корпусе вздувается на розетке. Это можно понять, так как тогда компания Samsung пережила массу негативных отзывов и ударов по репутации. Но можно было бы сделать хотя бы 45 Вт — это всё ещё низкая мощность.