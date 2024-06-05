Samsung Galaxy Z Fold6 слили на официальном сайте

Также стоит сказать, что Samsung уменьшила рамки, чтобы добиться соотношения сторон 22:9 на внешнем дисплее вместо 23.1:9 у модели 2023 года, при этом размеры смартфона остались почти идентичными прошлогодней модели. Самое смешное, что задняя камера тоже почти не изменилась. Она по-прежнему имеет выступающий блок, в котором размещены три объектива, каждый из которых слегка выступает над основной тыльной панелью — там прекрасно собирается пыль, как показывает практика. Но на этот раз они имеют чёрную окантовку вместо металлического кольца — вот и все изменения в плане дизайна. Что касается Samsung Galaxy Z Flip6, то он всё ещё оснащён двойной камерой и использует экран-раскладушку, как и Z Flip5. В данном случае внешний дисплей станет немного больше, но на этом перечень нововведений пока что тоже заканчивается.