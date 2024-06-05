Samsung Galaxy Z Fold6 слили на официальном сайте

На сайте компании Samsung в Казахстане появились изображения грядущих моделей Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, на которых можно достаточно детально изучить новые складные устройства, пусть и только с одного ракурса. Собственно, этого на самом деле достаточно, чтобы оценить дизайн новых гаджетов, которые компания, судя по всему, совсем скоро официально представит. Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что изменений на самом деле очень мало. Например, Samsung Galaxy Z Fold6 выглядит менее округлым в области углов по сравнению с Z Fold5 и в целом это полностью соответствует реальном у снимку устройства, которое несколько дней назад опубликовал известный инсайдер Ice Universe.

Также стоит сказать, что Samsung уменьшила рамки, чтобы добиться соотношения сторон 22:9 на внешнем дисплее вместо 23.1:9 у модели 2023 года, при этом размеры смартфона остались почти идентичными прошлогодней модели. Самое смешное, что задняя камера тоже почти не изменилась. Она по-прежнему имеет выступающий блок, в котором размещены три объектива, каждый из которых слегка выступает над основной тыльной панелью — там прекрасно собирается пыль, как показывает практика. Но на этот раз они имеют чёрную окантовку вместо металлического кольца — вот и все изменения в плане дизайна. Что касается Samsung Galaxy Z Flip6, то он всё ещё оснащён двойной камерой и использует экран-раскладушку, как и Z Flip5. В данном случае внешний дисплей станет немного больше, но на этом перечень нововведений пока что тоже заканчивается.