Samsung Galaxy Z Fold6 засветился в Geekbench 6

Судя по данным западных журналистов, официальная презентация складных флагманских смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 состоится 10 июля, так что на самом деле ждать новинки осталось не так уж и долго. И несмотря на множество слухов, которые постоянно возникают в интернете, раскрывая особенности новых гаджетов, есть детали, которые по сей день слить не удалось. Но, к счастью, сегодня в базе данных бенчмарка Geekbench 6 появились данные, которые подтверждают предположения специалистов, которые говорили о достаточно производительном процессоре.

В базе данных этого бенчмарка указано, что Galaxy Z Fold6 будет поставляться в продажу по всему миру на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Здесь стоит отметить, что это устройство набрало немного меньше баллов, чем в среднем демонстрируют флагманские смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но это может быть связано с тем, что тестировался предсерийный образец и к моменту релиза будет выпущено ещё очень много различных улучшений и оптимизаций на уровне софта. Обычно перед стартом продаж производитель занимается оптимизацией железа и настройкой чипа, так что можно ожидать значительного прироста производительности в будущем. Также в базе данных указано, что смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, а вот про встроенную память данных нет. С другой стороны, объём встроенной памяти на самом деле никак не влияет на производительность в играх и приложениях, так что это не так уж важно.