Samsung Galaxy Z Fold7 бьёт рекорды предзаказов

Компания Samsung отчиталась об успехах складных флагманов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в рамках приёма предварительных заказов. Утверждается, что новинки оказались популярнее двух предыдущих поколений. Причем старшая модель впервые оказалась успешнее младшей. Старт розничных продаж смартфонов в Южной Корее запланирован на 29 июля.

Напомним, что оцененный от 2100 долларов Galaxy Z Fold7 оснащается корпусом 8,9 мм мм в сложенном состоянии, 8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 10-Мп селфи-камерами и АКБ ёмкостью 4400 мАч.
У Samsung проблемы с трискладным флагманом…
Согласно информации весьма авторитетного инсайдера, компания Samsung начала выпуск отдельных компонентов …
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
iPhone 18 Pro лишится выреза в дисплее…
По слухам от весьма надёжных инсайдеров из Китая, компания Apple якобы тестирует технологию Face ID, кото…
Huawei Nova 14 Ultra показали на пресс-рендерам…
Компания Huawei опубликовала изображения смартфона Nova 14 Ultra, который будет официально представлен уж…
Представлен смартфон Realme C73 5G с АКБ на 6000 мАч…
Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme C73 5G, которая, среди прочего,…
Samsung готовит собственный чип для Galaxy S26…
Флагманы серии смартфонов Galaxy S25 в этом году во всех регионах работают исключительно на топовом мобил…
Смартфон iQOO Neo 10 выпустят 10 мая…
Компания iQOO объявила, что уже 10 мая в Индии будет представлен смартфон iQOO Neo 10. Судя по тизеру, ап…
Vivo S30 mini показали на пресс-рендерах…
Компания Vivo объявила, что официальный дебют смартфонов Vivo S30 и Vivo S30 Pro mini состоится 29 мая в …
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor