Samsung Galaxy Z Fold7 бьёт рекорды предзаказов

Компания Samsung отчиталась об успехах складных флагманов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в рамках приёма предварительных заказов. Утверждается, что новинки оказались популярнее двух предыдущих поколений. Причем старшая модель впервые оказалась успешнее младшей. Старт розничных продаж смартфонов в Южной Корее запланирован на 29 июля.

Напомним, что оцененный от 2100 долларов Galaxy Z Fold7 оснащается корпусом 8,9 мм мм в сложенном состоянии, 8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 10-Мп селфи-камерами и АКБ ёмкостью 4400 мАч.