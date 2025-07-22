Samsung Galaxy Z Fold8 не получит тыльную панель из титана

Samsung только что представила Galaxy Z Fold7 — самый тонкий и лёгкий складной смартфон-книжку в своей линейке. А в Корее, на родине компании, уже начали появляться слухи о его преемнике — Galaxy Z Fold8, который, если придерживаться привычного графика, должен выйти в июле следующего года. По информации инсайдеров, Samsung рассматривает возможность использования титана или углеродного волокна (CFRP) в качестве материала тыльной панели Fold8. Это интересно, потому что модели с Fold3 по Fold6 включительно использовали именно CFRP, а вот Fold7 перешёл на титан — впервые этот металл появился в специальной версии Fold в прошлом году. Выбор титана позволил уменьшить толщину устройства — вместе с отказом от разъёма для S Pen корпус стал тоньше на 0,6 мм.

Но есть и обратная сторона — металлические элементы могут создавать помехи для работы S Pen, особенно на технологии, основанной на электромагнитном резонансе, которую Samsung применяет в своих устройствах. Сейчас компания якобы работает над новой, более тонкой версией этого решения, чтобы вернуть поддержку S Pen уже в следующем поколении. Спрос со стороны пользователей на это, по словам источников, довольно высокий. Также рассматривается возможность отказа от этого механизма в пользу альтернативных решений — например, активной электростатической технологии, которую использует Apple Pencil. Такой подход позволит продолжать использовать металлические материалы, не опасаясь помех.