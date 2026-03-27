Samsung Galaxy Z Fold8 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображение складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат сохранит дизайн предыдущего поколения. Смартфону приписывают размеры 158,4:143,2:4,5 мм в разложенном виде и 158,4:72,8:9 мм в сложенном, 8-дюймовый внутренний дисплей, 6,5-дюймовый внешний экран, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 25-Вт беспроводной зарядок.

Напомним, что Galaxy Z Fold7 оснащается корпусом толщиной 8,9 мм в сложенном состоянии, 8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 10-Мп селфи-камерами и АКБ ёмкостью 4400 мАч.