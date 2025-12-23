Samsung Galaxy Z Fold8 получит улучшенную камеру

Профильное издание Galaxy Club поделилось подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold8, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинка получит улучшенную основную камеру в сравнении с предшественником. Главный 200-Мп модуль останется прежним. 12-Мп модуль с телеобъективом получит 3-кратное оптическое приближением, а сверхширик – сенсор разрешением 50 Мп. Напомним, что в Galaxy Fold7 используется 12-Мп сверхширик и 10-Мп телевик.

Аппарат также оснащается 8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2184:1968 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек и частотой обновления изображения до 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 25-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок.
