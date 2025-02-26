Samsung Готовит к релизу Galaxy A56

Судя по информации из сети, компания Samsung готовится обновить три ключевых модели своей среднебюджетной серии A. Согласно последним утечкам, Galaxy A56, A36 и A26 могут быть представлены уже в ближайшие дни — до старта выставки Mobile World Congress в Барселоне, которая начнётся в понедельник. Эти устройства во многом схожи, особенно по характеристикам дисплея и общему дизайну. Судя по официальным рендерам, они получили новый фирменный стиль Samsung для основной камеры — теперь модули расположены на овальном островке, а не отдельно, как раньше. Интересно, что такой дизайн распространяется только на среднебюджетные модели, тогда как флагманы сохраняют привычные отдельные выступы для камер.

Все три смартфона оснащены 6,7-дюймовыми экранами с разрешением 1080x2340 пикселей, в A56 и A36 максимальная яркость достигает 1200 нит. Экран A56 защищён стеклом Gorilla Glass Victus, у A36 используется Gorilla Glass 7+, а в случае A26 компания не уточняет, какая применяется версия стекла. A56 и A36 получили встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев, тогда как у A26 датчик размещён в кнопке питания. Некоторые пользователи могут даже считать это преимуществом, так как встроенные в экран сенсоры здесь будут оптическими, а не ультразвуковыми. В плане производительности сюрпризов нет — Galaxy A56 в Европе получит чип Exynos 1580, дополненный 8 ГБ оперативной памяти во всех конфигурациях. A36 работает на базе Snapdragon 6 Gen 3 с 6/8 ГБ ОЗУ, а A26 — на Exynos 1380 с теми же вариантами памяти.