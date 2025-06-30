Samsung Готовит к релизу новое поколение техпроцесса 2 нм

Южнокорейское издание ZDNet сообщает, что Samsung активно работает над возвращением утраченных позиций в полупроводниковом бизнесе, делая ставку на второе поколение 2-нм техпроцесса с GAA-транзисторами, известное как SF2P. По информации весьма авторитетного инсайдера, компания уже запустила пробное производство прототипа процессора Exynos 2600. В течение ближайших месяцев подразделения LSI и Semiconductor рассчитывают достичь 50-процентного выхода пригодных чипов, что является значимым показателем для столь сложного техпроцесса. Судя по темпам продвижения, проект развивается стабильно — Samsung уже начала продвигать SF2P среди партнёров, готовясь к полномасштабному запуску производства, который намечен на следующий год.

Если испытания окажутся успешными, новое поколение 2-нм технологии будет применяться в будущих чипах Exynos. Примечательно, что Samsung заявляет о серьёзных улучшениях в сравнении с первым поколением — техпроцесс SF2P позволит добиться большей производительности, снизить энергопотребление и уменьшить площадь чипов, что особенно важно для мобильных решений. Хотя пока неясно, какие конкретно клиенты заинтересовались новым техпроцессом, есть основания полагать, что Qualcomm может оказаться в числе первых. Ожидается, что будущий Snapdragon 8 Elite Gen 2, создаваемый эксклюзивно для серии Galaxy S25, будет выпускаться на 2-нм пластинах Samsung. Это интересное решение с учётом партнёрства с TSCM.