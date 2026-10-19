Samsung Готовит к релизу сразу шесть Galaxy Z Fold 9

В 2027 году компания Samsung может существенно расширить линейку своих складных смартфонов Galaxy Z. По данным инсайдера TheGalox, компания планирует выпустить сразу шесть устройств — речь идёт о Galaxy Z Slide, Galaxy Z TriFold 2, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z Fold 9 Pro, Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Flip 9. Если информация подтвердится, покупатели получат гораздо больше вариантов складных смартфонов Samsung, чем прежде. И, конечно, наибольший интерес вызывает Galaxy Z Slide. В отличие от моделей Fold и Flip, он, предположительно, будет оснащён раздвижным механизмом, позволяющим увеличивать площадь экрана. Samsung уже демонстрировала похожие технологии дисплеев, в том числе в виде концептуальных разработок на выставке MWC, однако подробностей о размерах экрана и конструкции будущего смартфона пока нет. Ранее появлялись сведения, что смартфон с рулонным дисплеем может выйти ближе к 2028 году, поэтому появление Galaxy Z Slide в 2027 году стало бы неожиданностью.

Одновременный выпуск Galaxy Z Fold 9 Pro, Galaxy Z Fold 9 Ultra и обычного Galaxy Z Fold 9 позволил бы Samsung чётче разделить складные смартфоны книжного формата на несколько категорий. При этом Samsung пока официально не подтверждала планы по выпуску этих устройств — как и в случае с другими слухами, сроки и состав линейки могут измениться. Тем не менее предполагаемое расширение ассортимента соответствует стремлению компании развивать сегмент складных смартфонов и экспериментировать с новыми форм-факторами.