Samsung Note8 и выгорающий дисплей

В последнее время появилось достаточно много информации о том, что экраны новых смартфонов, в частности флагманов, достаточно быстро выгорают при статичной картинке и этот вопрос покупателей сильно интересует. Покупаешь ты такой флагман за тысячу долларов, а он через пару недель уже выдает картинку с эффектом призрака. Однако, как показали тесты, выгорает экран того же iPhone X намного хуже, чем у Samsung Note8, например. Тесты проводились в одинаковых условиях с одинаковой статичной картинкой и оказалось, что для порчи экрана нового яблочного флагмана нужно потратить приличное количество времени и если не делать это специально, то проблем не возникнет. У корейского же смартфона все не так хорошо получилось, но тоже вполне адекватные характеристики получились в итоге. Так что, переживать пока не стоит.