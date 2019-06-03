Samsung Notebook 7 и Notebook 7 Force

Корейский производитель электроники Samsung представил два новых Windows-ноутбука: Notebook 7 и Notebook 7 Force.

Новинки получили металлические корпуса с острыми углами, Full HD дисплеи с тонкими рамками и версии на 13 и 15 дюймов. Работают устройства на восьмом поколении процессоров Intel Core. У них установлено до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ SSD, стереодинамики Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев, HD-камера (720p) и разные модификации графического ускорителя.

Обычный Notebook 7 поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD Graphics, но есть также версия с дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250. Старшая модель Notebook 7 Force, в свою очередь, получила более мощную видеокарту —NVIDIA GeForce GTX 1650. Продажи ноутбуков стартуют 26 июля. Младшая модель Notebook 7 будет стоить от $1000, а старшая Notebook 7 Force от $1500. Появятся ли новинки у нас, пока неизвестно.