Samsung Odyssey G9 готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung работает над игровыми изогнутыми мониторами. Потом эти мониторы показали на выставке CES 2020, после чего производитель вновь пропал с радаров с этим продуктом. Видимо, на фоне вируса никто не хотел заниматься громкими релизами, но теперь появились данные, что все же компания готовит гаджет к релизу и планирует сделать это в самое ближайшее время. Стоимость топового монитора Odyssey G9 составляет 1699 долларов, то есть это довольно дорогое удовольствие, которое будет не всем по карману. С другой стороны, если вы хотите крутой монитор для игр, то почему бы не взять эту модель, ведь прямые конкуренты будут стоить примерно столько же.

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