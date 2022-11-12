Samsung Odyssey OLED G8 оценен в £1300

Компания Samsung назвала цену и начала принимать предварительные заказы на монитор Odyssey OLED G8 (G85SB), который был представлен в сентябре этого года. Итак, за новинку просят 1300 фунтов стерлингов.

Напомним, что монитор характеризуется 34-дюймовой изогнутой OLED-матрицей с технологией светодиодов на квантовых точках (Quantum Dot LED), откликом в 0,1 мс, частотой обновления 175 Гц, разрешением 3440:1440 точек, радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 21:9, 99,3% охватом цветового пространства DCI-P3, сертификатом VESA DisplayHDR 400 True Black, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, встроенным Smart Hub для доступа к различным приложениям, разъемами Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 и USB-C, а также двумя 5-Вт динамиками.