Samsung One UI будет доступна для Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy Note8

2018-11-12, Автор - Anna; Продукт - Samsung One UI; [61]
На прошлой неделе Samsung представила полностью новый интерфейс для своих смартфонов One UI. Новая кожа направлена ​​на то, чтобы сделать навигацию намного проще и спроектировать ее вокруг того, как мы используем наши телефоны в повседневной жизни.

Это должно сделать интерфейс более удобным для управления одной рукой. One UI заменит текущий UI, который первоначально был известен как TouchWiz. В начале 2019 года для нынешних флагманских смартфонов, включая Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 9, станет доступна Android Pie с оболочкой One UI, чуть позже обновлении поступит в прошлогодние Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note 8.

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