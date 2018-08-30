Samsung Q900R QLED 8K выйдет уже в сентябре

В сети можно частенько встретить выражения о том, что 4К-телевизоры и мониторы уже стали доступными и теперь их можно брать за адекватные деньги. На самом деле это не совсем так, хотя цена и правда немного упала за последние пару лет. Теперь пришло время производителям двигаться дальше. Корейская компания вот выпустила телевизор Samsung Q900R QLED 8K, который обладает разрешением 8К и в сентябре уже отправится в магазины. Стоимость пока что никто не называет, но есть мнение, что это будет дорогая игрушка. Контента пока что для такого разрешения нет, но есть умная технология, которая растянет 4К до нужных размеров. Будет интересно посмотреть на стоимость телевизора с диагональю 85 дюймов и 8К разрешением. Наверное, это будет цена однокомнатной квартиры в Москве, если не дороже. Зато технологии развиваются.