Samsung QLED 8K Q950T телевизор будущего

Телевизор Samsung QLED 8K Q950T предлагает реальное разрешение 8K с 33 миллионами пикселей (7680 x 4320). Это огромное количество пикселей - в четыре раза больше, чем у 4K - которое позволяет Q950T создавать гораздо более четкое и детальное изображение.

Каждый телевизор QLED 8K компании Samsung проходит сертификационные испытания ассоциации 8K Association и имеет логотип CTA 8K Ultra HD Display Definition. Q950T также оснащен модернизированным процессором Quantum 8K, который интеллектуально масштабирует контент из любого источника до 8K. Апскейлинг 8K AI от Samsung выполняется попиксельно, поэтому каждый кадр, который вы видите на экране, преобразуется в оптимальное разрешение в реальном времени.

Samsung QLED 8K Q950T также имеет режим адаптивного изображения, который автоматически регулирует яркость телевизора в зависимости от окружающего освещения и отображаемой сцены. По сравнению с другими телевизорами, которые компенсируют только яркость комнаты, Adaptive Picture гарантирует, что изображение всегда будет выглядеть наилучшим образом независимо от среды просмотра и контента.

QLED-телевизоры Samsung являются первыми в отрасли, кто прошел проверки, подтверждающие, что различные световые лучи, излучаемые экраном, безопасны для глаз. Телевизоры QLED 8K прошли проверку на «отсутствие фотобиологической опасности светодиодов» от Underwriters Laboratories (UL) и сертификат «безопасности для глаз» от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Samsung QLED 8K Q950T также обладает функциями, которые удовлетворят многих энтузиастов AV, включая прямую подсветку Full Array для более глубокого черного и более высокого контраста, поддержку формата HDR10 + с динамическим отображением тонов и технологию Quantum Dot, которая позволяет вам получить реалистичное изображение. качество в 100% реальном цвете. Также новинкой Q950T является активный усилитель голоса (AVA) , технология, которая может различать различные типы окружающих шумов в комнате, таких как шум от блендера или пылесоса, а затем вносить корректировки в реальном времени, чтобы голосовые дорожки или диалоги были четче и слышнее.
Комментарии и отзывы Samsung QLED 8K Q950T
Обзоры:
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Новости:
Philips представила два монитора 279P1 и 276B1 с IPS матрицей

Компания Philips представила два монитора 279P1 и 276B1. Оба монитора имеют 27 дюймовый экран с IPS-матри...
MSI анонсировала изогнутый монитор с частотой 165 Гц Optix MAG272C

Компания MSI анонсировала изогнутый монитор Optix MAG272C, который имеет кривизну 1500R. 27 дюймовый мони...
SuperSolid представила три новых IPS-монитора

SuperSolid анонсировала три новых монитора, предназначенных для геймеров и создателей контента. ...
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)
Лучший чехол для Xiaomi Mi 9...
Лучший чехол для Xiaomi Mi 9При покупке смартфона среднего и флагманского уровня мы настоятельно рекомендуем присматриваться к аксесс...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro ...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower это тот же башенный кулер GAMMAXX 400 EX, но Pro Tower получил более плотн...
Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 1...
Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 1Компания MSI представила компактный настольный ПК Creator P100X 10th, который работает под управлением ОС...
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микровол...
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволМикроволновая печь является немаловажной частью любой кухни, но чаще всего, она выглядит, как элемент, си...
На Thermaltake Expo компания Thermaltake...
На Thermaltake Expo компания ThermaltakeКомпания Thermaltake анонсировала новые игровые клавиатуры серии Argent K5 и беспроводную клавиатуру W1 W...
Портативный монитор HP E14 G4 имеет ярко...
Портативный монитор HP E14 G4 имеет яркоКомпания HP представила портативный монитор E14 G4, который появится в продаже в сентябре этого года по ц...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-ст...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стНа прошлой неделе мы проводили тестирование термобутылки LEXAND LU...
Дополнение Xenoblade Chronicles Definiti...
Дополнение Xenoblade Chronicles DefinitiНовое дополнение Xenoblade Chronicles Definitive Edition выйдет как и планировалось 29 мая, исключительно...
ASUS ROG Phone III официально представят...
ASUS ROG Phone III официально представятКомпания ASUS официально представить игровой смартфон ROG Phone III 22 июля в 17:00 по московскому времен...
ECS представила материнскую плату Mini-I...
ECS представила материнскую плату Mini-IКомпания ECS анонсировала новую материнскую плату форм-фактора mini-ITX чипсета H410. Плата ECS H410H6-TI...
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Kolink анонсировала бюджетный корпус Str...
Kolink анонсировала бюджетный корпус StrКомпания Kolink анонсировала бюджетный корпус для Пк Stronghold Overseer. Корпус представлен в формате Mi...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизаторОбзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor