Samsung QLED 8K Q950T телевизор будущего

Телевизор Samsung QLED 8K Q950T предлагает реальное разрешение 8K с 33 миллионами пикселей (7680 x 4320). Это огромное количество пикселей - в четыре раза больше, чем у 4K - которое позволяет Q950T создавать гораздо более четкое и детальное изображение.

Каждый телевизор QLED 8K компании Samsung проходит сертификационные испытания ассоциации 8K Association и имеет логотип CTA 8K Ultra HD Display Definition. Q950T также оснащен модернизированным процессором Quantum 8K, который интеллектуально масштабирует контент из любого источника до 8K. Апскейлинг 8K AI от Samsung выполняется попиксельно, поэтому каждый кадр, который вы видите на экране, преобразуется в оптимальное разрешение в реальном времени.

Samsung QLED 8K Q950T также имеет режим адаптивного изображения, который автоматически регулирует яркость телевизора в зависимости от окружающего освещения и отображаемой сцены. По сравнению с другими телевизорами, которые компенсируют только яркость комнаты, Adaptive Picture гарантирует, что изображение всегда будет выглядеть наилучшим образом независимо от среды просмотра и контента.

QLED-телевизоры Samsung являются первыми в отрасли, кто прошел проверки, подтверждающие, что различные световые лучи, излучаемые экраном, безопасны для глаз. Телевизоры QLED 8K прошли проверку на «отсутствие фотобиологической опасности светодиодов» от Underwriters Laboratories (UL) и сертификат «безопасности для глаз» от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Samsung QLED 8K Q950T также обладает функциями, которые удовлетворят многих энтузиастов AV, включая прямую подсветку Full Array для более глубокого черного и более высокого контраста, поддержку формата HDR10 + с динамическим отображением тонов и технологию Quantum Dot, которая позволяет вам получить реалистичное изображение. качество в 100% реальном цвете. Также новинкой Q950T является активный усилитель голоса (AVA) , технология, которая может различать различные типы окружающих шумов в комнате, таких как шум от блендера или пылесоса, а затем вносить корректировки в реальном времени, чтобы голосовые дорожки или диалоги были четче и слышнее.