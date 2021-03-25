Samsung S27A800U 4K монитор с 10-битной панелью

Samsung представила новый монитор S27A800U. Это 27-дюймовый 4K монитор с поддержкой HDR10.

Монитор имеет широкие углы обзора 178 градусов. Время отклика составляет 5 мс, частота обновления 60 Гц. Коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 300 кд/м2. Новинка поставляется с функцией динамической контрастности.

Samsung S27A800U также поддерживает режимы без мерцания и слабого синего света, которые сертифицированы TUV Rheinland.

Доступные видеовыходы включают HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и порт USB-C с альтернативным режимом DisplayPort, обеспечивающий мощность 90 Вт. Также есть USB-концентратор с 3 портами USB-A, а также аудиоразъем 3,5 мм для наушников.

Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, поворачивать монитор в стороны, менять высоту, а также есть портретный режим.

Поступит монитор в продажу в конце этого месяца. Стоимость не объявлена.