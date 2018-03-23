Samsung S9 с нерабочим дисплеем

Прошло совсем немного времени с момента релиза смартфона Samsung S9, как появились первые странные моменты. Сначала производитель никак не реагировал на заявления пользователей о том, что продукт не реагирует на нажатия, однако комментарием такого рода стало слишком много и компания порекомендовала всем обращаться с проблемой в сервисные центры или магазины для ремонта или замены. Это большой удар по гаджету, так как Samsung уже показывала устройство с возгоранием, никто про это не забыл. Теперь вот смартфон, у которого не работает дисплей, завтра еще зарядка перестанет работать. И все это на смартфоне за приличное количество денег, который должен быть если не идеальным, то хотя бы более-менее интересным для большинства пользователей. Видимо, корейская компания не учла урок и вновь выпустила гаджет без тестов.