Samsung The Frame для вашей квартиры

Информация о том, что компания Samsung планирует выпускать свои дизайнерские телевизоры, появилась уже давно. Корейцы решили представить миру модели, которые можно использовать в качестве картины на стене. Уже сейчас устройства Samsung The Frame доступны на территории России и если вы хотите украсить свою квартиру красивой картиной за 100 тысяч рублей, которая является еще и телевизором, то самое время посмотреть в сторону данной новинки. Конечно, цена очень высокая и далеко не каждый понимает, зачем столько денег отдавать за, фактически, элемент декора. Но, в некоторых случаях такие картины будут даже дешевле, чем обычные. Да и в целом решение крайне необычное, что для современного рынка электроники большая редкость.