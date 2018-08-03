Samsung U32J590 на новой матрице

Официально анонсирован новый монитор Samsung U32J590 на технологии QLED. Диагональ данного монитора, как вы могли догадаться из названия, составляет 32 дюйма и этого предостаточно, чтобы вы могли смотреть фильмы, играть, работать с документами или фотографиями. Дисплей на новой технологии может порадовать своего владельца повышенной контрастностью — 3000:1. Это отличный показатель, который позволяет вам получать больше информации от фильмов или сериалов в темных сценах, да и с фотографиями работать будет намного приятнее. В плане дизайна производитель решил ничего не менять и продукт выглядит точно также, как и все предыдущие варианты от корейской компании. Отличный вариант для тех, кто хочет получить от своего продукта максимум возможностей в рабочих задачах.