Samsung UR59C стоит 35 тысяч рублей

В России официально вышел новый монитор компании Samsung, который называется Samsung UR59C и является идеальным решением сразу для многих задач. К примеру, если вы работаете с документами и хотите больше комфорта или монтируете видео и вам нужно больше пространства. В этой ситуации Samsung UR59C вам подойдет просто идеально, ведь у него диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма, матрица изогнута и дает вам отличный обзор на рабочее пространство. Стоимость монитора составляет 34990 рублей, что достаточно адекватно при учете 4К разрешения и столь большой диагонали. Конечно, это не совсем продукт для широкой аудитории, но потенциальных фанатов новинки будет предостаточно. Особенно среди тех, кто ценит утонченный дизайн и качество сборки.