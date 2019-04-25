Samsung UR59C стоит 35 тысяч рублей

2019-04-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung UR59C; [94]
В России официально вышел новый монитор компании Samsung, который называется Samsung UR59C и является идеальным решением сразу для многих задач. К примеру, если вы работаете с документами и хотите больше комфорта или монтируете видео и вам нужно больше пространства. В этой ситуации Samsung UR59C вам подойдет просто идеально, ведь у него диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма, матрица изогнута и дает вам отличный обзор на рабочее пространство. Стоимость монитора составляет 34990 рублей, что достаточно адекватно при учете 4К разрешения и столь большой диагонали. Конечно, это не совсем продукт для широкой аудитории, но потенциальных фанатов новинки будет предостаточно. Особенно среди тех, кто ценит утонченный дизайн и качество сборки.


Комментарии:
Honor 8S уже в России...
Honor 8S уже в РоссииСмартфон Honor 8S, который выпускается дочерней компанией гиганта Huawei, уже доставлен в Россию и стоит ...
Samsung Galaxy View 2 на 17 дюймов...
Samsung Galaxy View 2 на 17 дюймовСостоялся официальный анонс планшетного компьютера Samsung Galaxy View 2, который может похвастаться диаг...
Zeiss Otus 1.4/100 стоит 4500 евро...
Zeiss Otus 1.4/100 стоит 4500 евроКомпания Zeiss пользуется невероятной популярностью на рынке. Она делает объективы для смартфонов, для фо...
Team Group Vulcan SSD на 1 терабайт...
Team Group Vulcan SSD на 1 терабайтВ последнее время пользователи стали активно переходить с HDD на SSD. Причина тому довольно простая — пол...
OPPO A9 выглядит необычно...
OPPO A9 выглядит необычноК сожалению, производителям смартфонов в последнее время очень тяжело придумать что-то такое, что может п...
Transport Fever 2 готовится к релизу...
Transport Fever 2 готовится к релизуКомпания Good Shepherd Entertainment и независимая студия Urban Games официально представили игру Transpo...
LG останавливает производство смартфонов...
LG останавливает производство смартфоновLG останавливает производство смартфонов у себя на родине в Южной Корее. ...
Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier...
Очиститель воды Xiaomi Mi Water PurifierКомпания Xiaomi поделилась впечатляющими результатами продаж очистителя воды Mi Water Purifier 600G на кр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышкаОбзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышка
Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с
Сравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальностьСравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальность
Обзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANAОбзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANA
Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSDОбзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стр...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. СтрНа сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивител...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, ...
Обзор Save Koch. Очень атмосферно...
Обзор Save Koch. Очень атмосферноСегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким м...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто ун...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто унОчень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если...
Предварительный обзор Xbox One S All-Dig...
Предварительный обзор Xbox One S All-DigДлительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить ...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wil...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the WilКупить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своег...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor