Samsung Unpacked пройдёт 10 июля

Следующее мероприятие Samsung Unpacked, если верить информационным изданиям и различного рода инсайдерам, должно быть грандиозным, потому что производитель планирует представить множество различных устройств. Например, ожидается, что на нём компания представит складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, плюс беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и, скорее всего, умное кольцо Galaxy Ring (оно было представлено ранее, но без деталей и технических характеристик). Уверенность в том, что данное мероприятие пройдёт совсем скоро, возникла на фоне того, что один из ритейлеров в Нидерландах подтвердил презентацию Samsung Unpacked на своём официальном сайте и сообщил, что мероприятие состоится 10 июля, как и предполагалось ранее.

Вскоре, конечно, информацию удалили, но интернет помнит всё. Как и ожидалось, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung и на различных платформах в социальных сетях — так компания поступала и ранее. При этом стоит отметить, что сама компания ничего про официальную дату релиза не говорила и не подтверждала слитые данные. Хотя, конечно, вероятность того, что данное мероприятие в конечном итоге всё же перенесут на другую дату, весьма мизерная. Не просто так инсайдеры говорили про именно эту дату на протяжении столь длительного времни. Так что теперь остаётся только ждать новостей — анонс должен быть достаточно интересным.
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